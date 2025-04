Caso scommesse, indagati 12 calciatori di Serie A: ci sono big della Juve e non solo, la lista completa!

Le ultime sul caso scommesse che vede coinvolti vari calciatori di Serie A dopo l’indagine iniziata un anno fa. I dettagli in merito

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere della Sera, si sarebbe riaperto il caso scommesse che aveva sconvolto la Serie A nella passata stagione. Grazie agli interrogatori a Sandro Tonali, la Procura di Milano avrebbe infatti inserito altri dodici calciatori nella lista degli indagati.

Tra questi ci sarebbero alcuni ex compagni di Nicolò Fagioli alla Juve come Mattia Perin, Weston McKennie, Leandro Paredes ed Angel Di Maria. Una lista che si completa poi con Alessandro Florenzi del Milan, Nicolò Zaniolo della Fiorentina, Samuele Ricci del Torino, Cristian Buonaiuto, Matteo Cancellieri e Junior Firpo.

Secondo gli inquirenti, i calciatori prima ottenevano credito dagli organizzatori delle scommesse, poi quando il debito diventava imponente li estinguevano acquistando Rolex o orologi di lusso in una gioielleria milanese, che veniva usata come fosse una banca. Un modo alternativo per regolare i conti che è stato scoperto dagli investigatori.