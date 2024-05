Pagelle Inter Lazio, i TOP e i FLOP del match

I TOP e i FLOP del match valido per la 37esima giornata di Serie A 2023/24: le pagelle e i voti di Inter e Lazio

Le pagelle dei protagonisti del match tra Inter e Lazio, valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.

Un gol per tempo, Lazio avanti e Inter che nel recupero riesce a pareggiare. Un 1-1 che – nel clima di festa – serve a poco a entrambi: i nerazzurri non supereranno il loro record di punti di Mancini, i biancocelesti perdono l’opportunità di scavalcare momentaneamente la Roma. Ecco chi si è segnalato

I TOP – Pavard e Dumfries per l’Inter sono i migliori, peraltro racchiusi nel giro di pochi secondi. Il francese salva dallo 0-2 su Castellanos lanciato a rete; l’olandese sigla di testa la rete del pari su punizione di Sanchez. Tudor ha al suo attivo la brillante prestazione di Kamada. Il giapponese va in rete, lavora e si muove continuamente: è il giocatore più rivitalizzato sotto la sua gestione. Bene anche Provedel: in tanti interventi si dimostra all’altezza.

I FLOP – Non sono pochi i giocatori stanchi tra i campioni d’Italia: Thuram, e Mkhitaryan collezionano un bel po’ di errori. Nella Lazio gli ingressi di Luis Alberto e Felipe Anderson non portano nulla, aveva fatto bene l’allenatore a escluderli dall’undici titolare.