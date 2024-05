Trevisani ATTACCA Allegri: «Non ha fatto MIRACOLI, tre anni per una Coppa Italia. GUARDATE Thiago Motta…»

Riccardo Trevisani ha commentato a Pressing l’esonero di Allegri dalla Juventus.

LE PAROLE – «Spero che arrivi un allenatore bravo e che gli diano tre anni di tempo per vincere una Coppa Italia e poi dirgli che è stato molto bravo. Tre anni di tempo per una Coppa Italia a 54 milioni lordi è un capolavoro assoluto. Viene fatta passare per un miracolo una cosa che non è un miracolo, non è una cosa eccezionale, non è una cosa straordinaria. La Juve è andata in Champions, come lo ha fatto 82 volte su 100 campionati. La Juve in Champions ci va a prescindere, è giusto che ci vada ma oggi ha i punti del Bologna e si beatifica Allegri invece di Thiago Motta».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUS NEWS 24