Klopp, il saluto (con lacrime) di Guardiola: «Mi ha reso migliore, tornerà!» – VIDEO

Pep Guardiola ha voluto salutare Jurgen Klopp dopo il suo addio al Liverpool: «É nella leggenda del club, mi mancherà»

Fresco di vittoria della quarta Premier League consecutiva alla guida del Manchester City, Pep Guardiola in conferenza stampa ha voluto anche salutare Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco ieri si è seduto per l’ultima volta sulla panchina di Anfield Road e il suo grande rivale, con molta emozione, lo ha voluto omaggiare. Di seguito le sue parole.

«Jurgen Klopp è stato una parte davvero importante della mia vita. Mi ha portato ad un altro livello come manager. Ci rispettiamo incredibilmente. Ho la sensazione che tornerà e lo ringrazio tanto per le sue parole, ma sa che dietro di me c’è un club che mi dà tanto, altrimenti da solo non ce la farei. Sono abbastanza umile per capirlo.

Mi ha aiutato con la sua squadra, è stato un grande avversario nella mia vita. Non ho mai capito come batterli come invece è accaduto con le altre squadre. Con lui è stato molto difficile. Sono abbastanza sicuro che Mikel Arteta porterà avanti la sua eredità e ci aiuterà a raggiungere un altro livello. Gli auguro tutto il meglio e spero che la sua ultima partita sia stata speciale, se lo è meritato

Il suo Liverpool era una squadra riconoscibile, rendeva orgogliosi i tifosi. Non si tratta solo di titoli, ci sono personalità che quando arrivano in un posto rimangono per sempre: Jurgen sarà come Bill Shankly e Bob Paisley, è una di queste incredibili leggende».