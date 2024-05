Roma, arriva il direttore sportivo: ecco Ghisolfi! C’è la conferma del suo ex presidente

La Roma ha scelto il nuovo direttore sportivo: dal Nizza arriva Ghisolfi: la conferma del presidente della squadra francese

La Roma ha trovato il suo nuovo direttore sportivo: dal Nizza infatti arriverà Ghisolfi. I giallorossi potranno così iniziare a lavorare sul mercato per dare a De Rossi i rinforzi per la prossima stagione. A dare la conferma, come riportato da la Gazzetta dello Sport, ci ha pensato il presidente della squadra francese, Jean-Pierre Rivere. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Va alla Roma, gli auguro il meglio, abbiamo passato bei momenti insieme, lo apprezzo molto».