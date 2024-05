Milan Fonseca: «Futuro? Non ho capito la domanda, il mio francese non è buono, non so cosa succederà»

Le parole di Paulo Fonseca, tecnico del Lille, sul suo futuro e il possibile approdo sulla panchina del Milan

Paulo Fonseca, uno degli allenatori monitorati con grande attenzione dal Milan, ha parlato del suo futuro ieri sera al termine del match che il Lille ha pareggiato 2-2 contro il Nizza. Le sue dichiarazioni.

«La stagione dovrà iniziare prima delle altre ma dobbiamo vederla come una grande opportunità per la società. L’organizzazione del precampionato sarà diversa con me o senza di me. Parlerò con il presidente questa settimana e vedremo. Se ho già preso una decisione? Non capisco, il mio francese non è molto buono… Non so cosa succederà».

