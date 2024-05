Real Madrid Bayern Monaco, TOP e FLOP semifinale Champions League

PAGELLE Real Madrid Bayern Monaco, ecco i TOP e FLOP della semifinale di CHAMPIONS LEAGUE. Le valutazioni sui giocatori

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la semifinale di Champions League 2023/24 Real Madrid Bayern Monaco.

I TOP – Impossibile non mettere tra i padroni di casa l’eroe Joselu. Mossa di Carlo Ancelotti, che lo manda in campo al minuto 81, l’attaccante risolve gara e passaggio del turno. Prima va a cogliere l’attimo dell’unica incertezza di Neuer. Poi, si fa trovare pronto al pallone rispedito in mezzo da Rudiger e mette dentro a porta vuota. Anche nel Bayern il migliore è un uomo partito in panchina: Davies entra nel primo tempo per l’infortunio di Gnabry e regala vivacità e accelerazioni. Il gol del momentaneo vantaggio è un capolavoro, con un tiro che va a insaccarsi sul palo più lontano dopo un’ennesima sgasata.

I FLOP – Ancelotti sceglie Tchaoumeni nell’undici titolare: la risposta del francese non è all’altezza delle aspettative. Per il Bayern il flop è in realtà il top assoluto: Neuer. Il paradosso si spiega molto semplicemente: ha infilato una parata dopo l’altra con una collezione di interventi strepitosi, ma si finirà per ricordare la macroscopica incertezza sul tiro di Vinicius non trattenuto, che ha permesso a Joselu di avventarsi e firmare il pareggio.