La Roma è matematicamente sesta: la Champions League è ancora possibile

La Roma è matematicamente sesta: c’è la sicurezza della qualificazione in Europa League, ma si spera ancora nella Champions

Con la vittoria della Roma contro il Genoa i giallorossi hanno conquistato matematicamente il sesto posto. La squadra di De Rossi ha la sicurezza che l’anno prossimo giocherà in Europa League.

Non tramontano però neanche le speranze di essere in Champions League nella prossima stagione: se l’Atalanta finirà in quinta posizione e se vincerà l’Europa League, allora i giallorossi giocheranno in Champions.