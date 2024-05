Liverpool, l'ultimo saluto di Anfield a Klopp: e lui canta... per Arne Slot! - VIDEO

Le immagini dell’addio di Klopp al Liverpool: il saluto di Anfield Road e il tecnico saluta lanciando un coro per Slot, il suo successore

Anfield Road ha salutato per l’ultima volta Jurgen Klopp: il tecnico tedesco alla fine della partita vinta dal Liverpool contro il Wolverhampton, ha fatto un ultimo giro di campo per salutare i tifosi, che gli hanno risposto con l’iconico You’ll Never Walk Alone.

This is why Liverpool is so much more than a football club. A final "You'll Never Walk Alone" under Jurgen Klopp.

The final round of Klopp fists at Anfield 😭😭😭





El último YOU'LL NEVER WALK ALONE en Anfield para Klopp al borde de las lágrimas. Piel chinita.

Per finire, il tecnico tedesco ha voluto lasciare con un pensiero al suo successore Arne Slot

🤣 IMPERDIBLE



Klopp, en su despedida como entrenador del Liverpool… ¡anuncia a Arne Slot como nuevo técnico 'red'!

Sulla musica di Life is Life ha lanciato un coro per il tecnico olandese, seguito subito dal pubblico di Anfield.