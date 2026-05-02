Calciomercato Lazio, settimane decisive: tra finale di Coppa Italia e rivoluzione estiva

Calciomercato Lazio, l’obiettivo è la finale di Coppa Italia del 13 maggio ma Lotito prepara anche la ricca rivoluzione estiva

La stagione della Lazio entra nel suo momento più delicato e carico di aspettative. La formazione guidata da Maurizio Sarri è concentrata sul rush finale in campionato, ma gli occhi sono già puntati su una data chiave: il 13 maggio, quando andrà in scena la finale di Coppa Italia contro l’Inter. Un appuntamento cruciale che potrebbe dare prestigio e valore all’intera stagione.

Calciomercato Lazio, rinnovi, addii e strategie: il futuro biancoceleste prende forma

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Nel frattempo, fuori dal campo, la società si muove con anticipo per programmare il futuro. Il presidente Claudio Lotito è chiamato a gestire una situazione contrattuale complessa: diversi giocatori hanno accordi in scadenza nel 2027 e rappresentano nodi fondamentali da sciogliere. Tra le priorità spiccano nomi importanti come Alessio Romagnoli, Ivan Provedel, Mario Gila e Danilo Cataldi, considerati pilastri del progetto. Diverso il discorso per altri elementi della rosa, il cui destino verrà valutato solo a stagione conclusa.

Parallelamente, si profila anche una fase di cambiamento significativo. Alcuni volti storici sono pronti a lasciare: Pedro sembra destinato a chiudere la carriera in Spagna, mentre anche Elseid Hysaj è vicino all’addio. Situazioni ancora in bilico, invece, per giocatori come Toma Basic, che conserva una minima possibilità di permanenza. Tutti segnali di una chiara intenzione: ringiovanire la rosa e aprire un nuovo ciclo tecnico.

Nonostante le tante indiscrezioni, la linea del club resta prudente. Ogni decisione definitiva sarà presa solo dopo l’ultima partita ufficiale. Per ora, la parola d’ordine è una sola: concentrazione totale sul campo, con l’obiettivo di conquistare un trofeo prima di dare il via alla rivoluzione estiva.