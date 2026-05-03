Provedel Bologna, i felsinei accelerano: nel mirino il portiere della Lazio, filtrano segnali di apertura sul possibile affondo

Provedel Bologna, pista in evoluzione: il club rossoblù valuta l’assalto al portiere della Lazio e ciò che filtra apre a nuovi scenari

Il Bologna si prepara a una possibile rivoluzione tra i pali in vista della prossima stagione. Dopo otto anni a Casteldebole, Lukasz Skorupski potrebbe salutare definitivamente il club, aprendo uno dei temi più delicati del mercato estivo. Secondo Il Corriere dello Sport, la dirigenza ha già iniziato a valutare diversi profili per individuare il nuovo titolare. In cima alla lista resta Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, apprezzato per affidabilità, continuità e rendimento in Serie A. Ma non è l’unica pista.

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Provedel, l’idea che intriga Sartori e Italiano

Tra i nomi monitorati c’è anche Ivan Provedel, attuale portiere della Lazio. Il profilo piace molto a Giovanni Sartori, che lo conosce dai tempi del Chievo, e a Vincenzo Italiano, che lo ha già allenato allo Spezia. Affidabilità, personalità e capacità di guidare la difesa sono qualità che rendono Provedel un candidato credibile per il progetto rossoblù.

Contratto e ingaggio: i nodi da sciogliere

Provedel ha un contratto con la Lazio fino al 2027 ed è attualmente fermo per un problema alla spalla. L’ostacolo principale è l’ingaggio da 2,5 milioni netti a stagione. Il quotidiano sottolinea però che sia il portiere sia il suo agente, Gianni Rava, sarebbero disposti a rivedere la cifra pur di favorire un eventuale trasferimento.

Le nuove gerarchie: cosa cambia per Ravaglia e Pessina

L’arrivo di Falcone o Provedel ridisegnerebbe le gerarchie interne. Federico Ravaglia resterebbe come secondo portiere, mentre il giovane Massimo Pessina verrebbe ceduto in prestito — in Serie B o Serie C — per trovare continuità e accelerare la crescita.

Il Bologna, insomma, si prepara a un’estate di scelte pesanti tra i pali, con l’obiettivo di aprire un nuovo ciclo dopo l’era Skorupski.

