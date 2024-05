Bayern Monaco, la Bild contro Marciniak: «Che SCANDALO!»

In Germania la Bild si lancia contro l’arbitro Marciniak dopo l’eliminazione in Champions League del Bayern Monaco

La Bild, giornale popolare tedesco, attacca l’arbitro Marciniak dopo l’eliminazione del Bayern Monaco contro il Real Madrid nella semifinale di Champions League. Il quotidiano tedesco in particolare critica la decisione dell’arbitro polacco, insieme al suo assistente, di annullare il gol di De Ligt nel finale della partita. Di seguito le parole del giornalista Matthias Brugelmann.

«Che scandalo! Da anni ormai mi dà molto fastidio che ogni attacco di qualsiasi tipo, soprattutto quando tutti possono immediatamente vedere che si tratta di un chiaro fuorigioco, venga lasciato correre all’infinito, per poi finire per alzare la bandierina dopo un’eternità. Ma quando è in gioco tutto nella semifinale di Champions League, al 14° minuto di recupero, all’improvviso non puoi essere abbastanza veloce»