Abodi: sull’Agenzia governativa: «SODDISFATTO dell’incontro, è andata COSì»

Le parole di Andrea Abodi, Ministro dello Sport e dei Giovani, sull’incontro per l’introduzione dell’Agenzia governativa

Andrea Abodi, Ministro dello Sport e dei Giovani, ha parlato all’Ansa dopo l’incontro con i club di Serie A per l’introduzione dell’Agenzia governativa.

INCONTRO – «Sono soddisfatto dell’incontro, tutte le parti hanno espresso le proprie opinioni e punti di vista. Il testo rappresentava una ipotesi di lavoro per aprire quel confronto che oggi ha trovato un punto di caduta e non un documento definitivo. Ho raccolto la posizione e i suggerimenti, ora faremo con le opportune valutazioni, prima di portare il dl ad uno dei prossimi CdM».

TESTO – «Il testo, inoltrato alla Federcalcio venerdì mattina, rappresentava una ipotesi di lavoro e come tale doveva servire per aprire quel confronto che oggi ha trovato un punto di caduta e non un documento definitivo per approvazione. L’incontro è stato l’occasione per spiegare le ragioni che ci hanno portato a immaginare la costituzione di questa nuova Autorità, tecnica e indipendente, e procedere nel pieno rispetto dell’autonomia dello sport, da sempre tra le mie priorità insieme a trasparenza, rispetto ed equa competizione. Ho ascoltato e raccolto la posizione e i suggerimenti di tutte le componenti al tavolo. Ora procederemo con le opportune valutazioni, prima di portare il decreto legge ad uno dei prossimi Consiglio dei ministri».