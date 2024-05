Manchester United, taglio enorme negli stipendi: il motivo

Le ultime sugli stipendi dei calciatori del Manchester United dopo la stagione deludente in Premier League

La pessima stagione del Manchester United, chiusa al sesto posto in classifica in Premier League, costerà cara ai calciatori. Secondo quanto riportato da Sun Sport è infatti previsto un taglio del 25% per gli stipendi di tutta la squadra in caso di mancata qualificazione alla Champions League.

Una situazione che si è appena verificata e che farà abbassare i compensi che le stelle della squadra come Eriksen, Casemiro e Hojlund che incasseranno nei prossimi mesi.