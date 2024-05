Diego Milito: «Inter, scudetto ancora più importante per un MOTIVO. Thuram bravissimo, non è facile il PRIMO ANNO in Italia. Taremi, Gudmundsson e Carboni: ecco COSA FAREI…»

Ecco le parole dell’ex centravanti dell’Inter Diego Milito dopo che ha parlato della vittoria dello Scudetto dei nerazzurri

Diego Milito ha esternato tutta la sua felicità per lo scudetto dell’Inter in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Con uno sguardo anche rivolto al futuro.

LA SUPERIORITA’ DELL’INTER – «Già ad agosto ero convinto che fosse la squadra più forte, però poi devi sempre dimostrarlo sul campo in un arco di 7-8 mesi. E i ragazzi hanno fatto qualcosa di immenso, strameritando uno scudetto ancora più importante perché è quello della seconda stella. Arrivava comunque, ma averlo vinto in un derby porta un colore ancora più bello».

LAUTARO NON FA LA DIFFERENZA IN EUROPA – «Non scherziamo! Un giocatore straordinario che segna, lotta ed è un leader. In ogni stagione fa meglio della precedente. Ha già segnato a Barcellona e Liverpool, ha deciso la semifinale di Champions contro il Milan. Ma di cosa stiamo parlando? É cresciuto in tutto. Senza dimenticare che non è mai facile fare il capitano dell’Inter».

THURAM COME ETO’O – «Sempre con questi paragoni… (ride, ndr). Marcus è stato fondamentale per Lautaro. Ha giocato un campionato straordinario, oltre le mie aspettative. Il primo anno in Italia non è facile. Si è trovato a meraviglia con Lautaro che pure si sa adattare a tutti i compagni di reparto. Aveva fatto bene anche con Icardi, Lukaku e Dzeko, ma Thuram è speciale perché sa aprire spazi, si alterna nell’andare incontro o nel dare profondità, è generoso e forte fisicamente».

TAREMI – «Esperto e vede la porta come pochi. Farà molto comodo».

GUDMINDSSON – «Uno tosto, solido e duttile».

VALENTIN CARBONI – «Da fuori dico che Valentin va tenuto perché stravedo per lui. Imprevedibile, giovane, ha potenzialità enormi. É diverso da tutti gli altri. Ma capisco che ci possano essere altre esigenze quando si gestisce un club».