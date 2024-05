Gasperini: «FINALE? Il punto più alto della mia carriera. L'Atalanta è cresciuta molto, ma il TROFEO...»

Ecco le parole dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni della UEFA sulla Finale d’Europa League

«Per me è la prima finale europea e punto più alto della mia carriera. Un grande traguardo e motivo di soddisfazione, ottenuto in una stagione davvero positiva da parte di tutta la squadra. È il punto più alto della mia carriera? Sì, in termini di realizzazione e prestigio assolutamente. Non credo che vincere una coppa faccia sempre parte dei parametri con cui si giudica il successo. Ognuno ha i propri obiettivi. Se riesci a superarli di molto, come è successo quest’anno, devi comunque ritenerti molto soddisfatto. Tutto è iniziato otto anni fa, all’improvviso, come capita di solito con le cose belle. In quel periodo c’erano tanti giocatori delle giovanili, vicini alla prima squadra ma poco coinvolti. Arrivò la svolta: Prima l’Europa League, poi la Champions League. Ci sono state tre qualificazioni consecutive in Champions League per una squadra che giocava anche un ottimo calcio e segnava tanto. Anche la corsa in Champions League nel 2019/20 ci ha dato una grande spinta. Siamo arrivati a un passo dalla semifinale e abbiamo affrontato il Paris. Questa stagione abbiamo superato noi stessi. Il Leverkusen è una squadra tanto forte quanto compatta che ti da degli spazi per giocare. Eravamo noi quelli strani. Adesso, in Champions ed Europa League, ci sono tante squadre che giocano allo stesso modo, anche se con il proprio approccio e il proprio stile».