Nuovo allenatore Milan, TUTTO DECISO: ecco chi sarà il tecnico a guidare i giovani rossoneri

Ecco chi sarà il nuovo allenatore del Milan Under 23 in vista della prossima stagione rossonera tutta dedicata ai giovani

Dopo settimane di attesa il Milan Under 23 sta prendendo sempre più forma, e ovviamente oltre a quelli che saranno i giocatori, sono spuntate delle novità per quanto concerne l’allenatore in questione.

Secondo quanto riportato da Schira, i rossoneri affideranno la panchina a Daniele Bonera per l’inizio di un ciclo milanista a lungo termine.