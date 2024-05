Calciomercato Juve, pronto l’ADDIO o il RINNOVO di QUEL GIOCATORE bianconero a breve

Calciomercato Juve, la squadra bianconera sta trattando il rinnovo di contratto con Adrien Rabiot. Ecco i dettagli della situazione

Come rivelato da Sky Sport, la Juve è al lavoro per rinnovare il contratto di Adrien Rabiot. La trattativa tra i bianconeri e la madre agente del francese va avanti per stabilire l’accordo in vista della sessione di calciomercato.

Qualora, però, la situazione dovesse precipitare Cristiano Giuntoli, che pensa già di comprare un centrocampista, dovrebbe agire diversamente analizzando qualsiasi opportunità estiva a centrocampo.