Calciomercato Lazio, CONTATTI con la Salernitana per Tchaouna e Dia: la SITUAZIONE per i due attaccanti

Le ultime sull’interesse della Lazio per Tchaouna e Dia, attaccanti in uscita dalla Salernitana. I dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la Lazio avrebbe individuato in Tchaouna e Dia due obiettivi per rinforzare l’attacco della prossima stagione. Entrambi sono infatti in uscita dalla Salernitana dopo la retrocessione in Serie B.

Il club biancoceleste vuole capire la fattibilità ed il costo della doppia operazione, ma entrambi gli obiettivi sono molto concreti.

