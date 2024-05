Udinese Empoli: per la salvezza tutto rimandato all’ultima giornata

Lotta salvezza, pareggio al 104′ tra Udinese ed Empoli: rimane un posto per la Serie B e si deciderà all’ultima giornata

104′ di gioco in Udinese-Empoli, praticamente un tempo supplementare e alla fine un punto a testa: la lotta per rimanere in Serie A per le due squadre è ancora aperta e si deciderà tutto all’ultima giornata.

Con il Sassuolo retrocesso rimane un solo posto e al momento in terzultima posizione ci sono i toscani. Il calendario però sembrerebbe sorridere alla squadra di Nicola: all’ultima giornata ospiterà la Roma in Casa: giallorossi senza Paredes e Lukaku, molto stanchi e sicuri del sesto posto. Discorso diverso per i friulani, che andranno a Frosinone: se, come probabile, il Verona vincerà quest’oggi a Salerno sarà salva e a questo punto il discorso sarà solo tra queste tre squadre: quello di domenica diventerà la partita decisiva, con i Ciociari ad un solo punto dalla salvezza e forti del fattore campo.