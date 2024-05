Juve Thiago Motta, ecco l'offerta di Giuntoli al tecnico

Juve, ore decisive per Thiago Motta: Giuntoli ha presentato la sua offerta al tecnico, che domani incontrerà Saputo

Come scrive la Gazzetta dello Sport, in casa Juve c’è grande attesa per conoscere il futuro di Thiago Motta, individuato da Giuntoli come l’allenatore che dovrà guidare la squadra nella prossima stagione.

Pronto un biennale con opzione per il terzo anno a 3,5 milioni di ingaggio a stagione. Domani, intanto, l’italo-brasiliano dovrebbe incontrarsi con Saputo per definire il proprio futuro al Bologna. Si va verso la separazione, anche se il patron emiliano le proverà tutte per trattenerlo, con l’idea di fare della sua squadra una nuova Atalanta.