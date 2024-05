Roma, De Rossi: «Siamo stati EROICI. Dybala? La mia scelta era QUESTA»

Le parole di Daniele De Rossi, allenatore della Roma, nel post partita della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen

Daniele De Rossi ha parlato a Sky Sport nel post partita della semifinale di Europa League tra Bayer Leverkusen e Roma, terminata 2-2.

PARTITA – «Loro sono forti e noi abbiamo giocato molto bene nella prima parte di partita. Forse abbiamo calciato poco, però in generale i ragazzi hanno disputato una partita incredibile, è stata una gara di sforzo fisico e mentale incredibile. Loro hanno giocato bene, hanno tirato tante volte in porta, ma quando la riprendi ed esci per un gol davvero sfortunato fa male. Si riparte da questo spirito. Io da ogni partita imparo qualcosa, un anno fa ero appena stato esonerato in Serie B. Nella storia della Roma 4-5 allenatori sono arrivati in una semifinale europea e mi sento orgoglioso di questo. Devo ringraziare i ragazzi, ma il mio lavoro è analizzare perché non siamo arrivati in finale. Il Bayer è più forte di noi e bisogna stringergli la mano».

DYBALA – «Ha dato grande disponibilità, ma ieri dopo 10 minuti di allenamento ha sentito di nuovo fastidio. L’abbiamo portato per utilizzarlo 10-15, fossimo andati ai supplementari magari l’avrei buttato dentro».