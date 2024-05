Zirkzee, SVELATO il futuro dell’attaccante del Bologna. ADDIO imminente insieme a Thiago Motta?

Zirkzee mercato, Claudio Fenucci, AD del Bologna, ha fatto il punto sul futuro dell’olandese che piace tanto a molte squadre

Intervenuto a margine dell’evento ‘Il calciomercato al tempo dell’intelligenza artificiale’ a Coverciano, Claudio Fenucci, AD del Bologna, ha parlato così di Zirkzee, obiettivo del calciomercato Inter:

PAROLE – «Poter trattenere Thiago Motta? Lo vorrei legare a una sedia ma non è facile. Domani o dopodomani parleremo con lui del futuro e vedremo cosa ci dirà. Il nostro desiderio sarebbe quello di continuare insieme, vedremo. Speriamo che possa rimanere un film in rosso e blu. Come per tutti i giocatori che abbiamo e che vengono accostati ad altri club. In realtà abbiamo un azionista talmente forte che ci consentirà di proseguire senza vendere nessuno e cercheremo di trattenerli tutti. L’unico che è arbitro del suo destino è Zikzee che ha delle clausole ma che proveremo nelle prossime settimane a trattenere».