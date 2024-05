Infortunio De Roon, STAGIONE FINITA per il centrocampista dell’Atalanta? L’ESITO degli esami

Infortunio De Roon, ecco l’ESITO DEGLI ESAMI nei confronti del centrocampista dell’Atalanta. Stagione finita?

L’Atalanta nella sconfitta contro la Juve in finale di Coppa Italia ha perso per infortunio anche Marten De Roon. La domanda sorge spontanea: stagione finita oppure c’è qualche possibilità di vederlo per Dublino?

L’esito degli esami per De Roon è il seguente: lesione muscolo fasciale tra il primo e il secondo grado del bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero dipenderanno dalla progressione clinica del calciatore, ma il ragazzo non sarà a Dublino.