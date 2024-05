I PUNTI che l’Atalanta deve sfruttare contro il Leverkusen per provare a VINCERE l’Europa League a Dublino

Atalanta Leverkusen, ecco tre punti fondamentali per i nerazzurri per cercare di portare a casa la Finale d’Europa League

Comincia la settimana più importante della storia dell’Atalanta. A 48 ore dalla finale d’Europa League la posta in palio è molto alta per i nerazzurri nonostante sia la prima volta in un contesto importante come questo (contro un colosso come il Leverkusen). Risultato scontato? Sulla carta si, ma ecco tre punti su cui la Dea dovrà fare affidamento per avere una chance di portare a casa l’ambito trofeo.

CONSAPEVOLEZZA

L’Atalanta non arriva a Dublino come provinciale/Cenerentola che si trova lì per caso. I nerazzurri sono una realtà tanto completa quanto protagonista in Europa, e il percorso stagionale è stato da squadra matura che ha saputo giocarsela contro chiunque . Un gruppo consapevole che in Europa League non ha avuto paura di nessuno: dal favorito Sporting al Liverpool di Klopp ad un Marsiglia battuto 3-0 come niente. La Dea se vuole può nel bene e nel male, e contro il Leverkusen imbattuto, seppur forte, può impensierire con il solito ruolo dell’underdog.

UNA FINALE NON SCONTATA (PER TUTTI)

Una finale è sempre un capitolo a parte: lo sa bene l’Atalanta che da favorita in Coppa Italia contro la Juve ha visto le sue certezze crollare. Oggi è la Dea ad essere l’underdog, ma d’altro canto è tutto tranne che una finale scontata. Ovviamente il Bayern Leverkusen è l’imbattibilità fatta a squadra esprimendo un calcio spettacolare, ma dall’altra parte non è una squadra con una tradizione favorevole nelle finali: escludendo questa stagione (considerando anche la Coppa di Germania), il Bayer non vince in tale contesto dal 1992 e l’ultima Coppa UEFA dal 1988, lasciando le successive quattro finali senza successo. Un minimo comune denominatore che potrebbe portare l’Atalanta a giocarsela alla pari, a patto di farsi trovare pronta.

LA SPINTA NERAZZURRA

Ultimo, ma non meno importante, il sostegno di una Città che mai come quest’anno ha viaggiato così tanto per l’Atalanta. Una tifoseria tanto presente nei momenti difficili quanto passionale sugli spalti. Colei che nonostante rabbia e delusione per l’ennesima Coppa Italia sfumata si presenta ai ragazzi dando coraggio e voglia di rivalsa in quel di Dublino (ad oggi 8 mila bergamaschi): si vince e si perde insieme, così come scrivere una grande pagina di storia.