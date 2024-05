Percassi: «Dispiaciuti per la FINALE, ma l'Atalanta ha dato tutto. Sul FUTURO di Gasperini...»

L’amministratore delegato Luca Percassi sulla stagione dell’Atalanta tra la finale persa con la Juve e la strada verso Dublino

Ai microfoni di Sky Sport, l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato così della Dea tra la finale di Coppa Italia contro la Juve e Dublino.

«Sulla Finale c’è grande rammarico. Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi e arrivare in finale è un grande risultato: serve fare un altro passo per vincere un trofeo, ma i giocatori hanno dato tutto.Arrivare in finale è un grande risultato, vincere è un altro passo da fare, ma dobbiamo essere orgoglio di quello che l’Atalanta sta facendo, anche se vincere il trofeo sarebbe il coronamento di un progetto. Noi favoriti? La Juve è una squadra tanto forte quanto esperta. Su Dublino andremo incontro ad una serata importante per ogni atalantino e per la città di Bergamo. Futuro Gasperini? Noi siamo tranquilli, e con il tecnico abbiamo un rapporto consolidato da otto anni. Parleremo poi a fine stagione»