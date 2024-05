Arsenal, UFFICIALE il rinnovo di Jorginho: l’azzurro prolunga con i Gunners

Jorginho ha prolungato con l’Arsenal: il centrocampista della nazionale italiana ha prolungato con i Gunners fino al 2025

Jorginho ha rinnovato con l’Arsenal. Il centrocampista azzurro ha prolungato fino al 2025 con i Gunners. Di seguito il comunicato.

Jorginho ha firmato un prolungamento di contratto con il club.

Il nostro nazionale italiano ha firmato per noi nel gennaio 2023 dal Chelsea e da allora è stato parte integrante della nostra squadra, collezionando più di 50 presenze in tutte le competizioni.

Il 32enne centrocampista ha iniziato la sua carriera con l’Hellas Verona in Italia, dove è passato dalle giovanili fino a giocare con la prima squadra, collezionando 96 presenze in totale. Jorginho ha poi firmato per il Napoli, squadra di Serie A, nel gennaio 2014 e vi è rimasto per quattro stagioni, collezionando 160 presenze e vincendo la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana nel suo primo anno.

Jorginho si è trasferito in Inghilterra quando ha firmato per il Chelsea nel luglio 2018. In poco meno di cinque anni nel sud-ovest di Londra, ha collezionato 213 presenze, segnando 29 gol e fornendo otto assist, vincendo quattro trofei importanti. Ha anche collezionato 52 presenze con l’Italia dal suo debutto nel 2016 e ha raggiunto grandi traguardi per il suo paese.

Nel 2021, Jorginho ha vinto la Champions League e la Supercoppa UEFA con il Chelsea, oltre a Euro 2020 con l’Italia. Ciò lo ha portato a essere incoronato con il prestigioso premio individuale di Calciatore dell’Anno UEFA, oltre a finire al terzo posto nel Pallone d’Oro.