Arteta in Spagna? «In futuro mi piacerebbe, ma per ora sto bene in Inghilterra»

Le parole di Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal dopo aver ricevuto la Croce di Ufficiale dell’Ordine di Isabella la Cattolica

Mikel Arteta ha ricevuto oggi la Croce di Ufficiale dell’Ordine di Isabella la Cattolica nell’ambasciata spagnola di Londra. Il tecnico dell’Arsenal ha parlato anche di un eventuale ritorno in Spagna in futuro. Di seguito le sue parole.

FUTURO – «Se il mio futuro sarà in patria? Ho sempre pensato che un giorno tornerò perché la mia terra mi attira molto, così come il nostro modo di vivere, di stare insieme, la nostra cultura. Questo significa che ce l’ho sempre in testa, ma io sono felice qui per come mi trattano e mi piace molto il mio lavoro. Suppongo che un giorno arriverà il momento di tornare, non starò via per tutta la vita».

LOTTA PER IL TITOLO – «Dobbiamo solo aspettare la magia, dobbiamo fare la nostra parte e noi sappiamo già cosa fare. Sarà una bella giornata, lo è già vivere il campionato in questo modo, fino alla fine. Sarà la prima volta che la Premier League sarà lì ad aspettare all’Emirates da quando è stata costruita, con i nastri dei colori della nostra maglia. Se vinciamo noi e loro non vincono, saremo noi i campioni».

RICORDA DELLA MASIA – «Sì, mi hanno portato in macchina, hanno fatto dietrofront e hanno preso l’autostrada. Ricordo quel giorno come un giorno molto difficile, perché ero sempre stato molto protetto, li ho sempre sentiti molto vicini e quel giorno mi sono sentito solo. La mia famiglia mi ha dato gli strumenti per volare da solo».