Juventus, Huijsen SALUTA i bianconeri: «Grazie a tutti, avrei voluto FARE QUESTO» – VIDEO

Dean Huijsen ha salutato la Juventus per andare al Bournemouth. Ecco le sue parole ai tifosi bianconeri con tanto di video

È finita la storia breve ma intensa di Dean Huijsen alla Juventus. L’ex Malaga è arrivato a Torino a 16 anni e ha avuto la possibilità di misurarsi in prestito con la Roma prima di andare al Bournemouth. Le sue parole.

IL MESSAGGIO – «Grazie Juve,

Sono arrivato a sedici anni a Vinovo con il cuore pieno di speranza e di emozione, con il sogno di indossare un giorno la maglia della prima squadra. Ho conosciuto un club grandioso e persone fantastiche che mi hanno aiutato nel mio percorso e che ringrazierò sempre per tutto quello che mi hanno trasmesso.

Grazie a tutti i tifosi che hanno sempre creduto in me. Avrei voluto dimostrare ancora di più quello che sono capace di fare giocando all’Allianz, ma la vostra passione e il vostro amore per questa maglia mi hanno comunque spinto a dare il massimo, sempre»