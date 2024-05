Real Madrid Bayern Monaco: ANCELOTTI e TUCHEL la decidono dalla panchina. Joselu batte Davies 2-1

Real Madrid Bayern Monaco, voti e statistiche dei quotidiani sportivi: Joselu e Davies protagonisti dalla panchina

Joselu e Davies. Non erano certo i protagonisti più attesi, visto che partivano dalla panchina. Ma sono stati gli assi gettati sul piatto da Ancelotti e Tuchel a fare la differenza nella semifinale di Champions League, con motivazioni diverse (per gli spagnoli è stata la carta della disperazione; per i tedeschi il sostituto del titolare infortunatosi nel primo tempo). Ecco i voti de La Gazzetta dello Sport ai due marcatori della sfida, nonché migliori in campo.

JOSELU – «Passo indietro: a giugno Benzema saluta, il Real prende in prestito il centravanti dell’Espanyol retrocessio (nato a Stoccarda…). E a maggio l’aria magica del Bernabeu lo investe: 2 gol in 3 minuti, l’eroe che non ti aspetti».

DAVIES – «Gol. Potenzialmente decisivo. Al Bernabeu. In semifinale di Champions. E con il piede “debole”. Tanto per presentarsi al suo probabile prossimo pubblico. Ma il destino non volle…».