Inter Oaktree, Marotta il traghettatore: e con la nuova proprietà nuovi incarichi per lui

In queste ore di transizione dalla proprietà Inter, individuato la figura di timoniere, che potrebbe avere ulteriori incarichi

Oaktree Inter diventa con il passare delle ore lo scenario sempre più probabile per il futuro del club nerazzurro. Il fondo americano è pronto a subentrare a Steven Zhang e con ogni probabilità questo accadrà già nei prossimi giorni. I tifosi del club meneghino però, possono dormire sogni tranquilli e hanno una valida ragione per farlo.

Il motivo? Lo riporta La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna e porta un nome ed un cognome ben preciso. Si tratta di Beppe Marotta. L’ad guiderà la transizione verso il futuro societario del club. Anzi, non è da escludere che con la “nuova” proprietà l’ex Juventus non possa godere di un ruolo ancora più importante (in termini decisionali) all’interno del nuovo organigramma.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM