VOTI&STATS – Sassuolo Cagliari: impresa Ranieri, Ferrari l’ultimo ad arrendersi

I voti dei migliori e dei peggiori in Sassuolo-Cagliari, sfida che condanna gli emiliani e salva i rossoblù

Dopo dieci anni il Sassuolo va in Serie B. In una stagione difficilissima per i neroverdi, ci ha pensato il Cagliari a condannarli, trovando anche la salvezza, ennesima impresa di Claudio Ranieri. Al Mapei, in cui i tifosi sardi non hanno fatto mancare il loro supporto, i rossoblù hanno vinto in maniera meritata: i sardi hanno calciato di più, 13 volte contro 7 (come riporta Whoscored), 3 volte in porta rispetto alle 0 degli emiliani. La trazione offensiva si vede anche nei passaggi chiave, 10 del rossoblù e solo sei dei neroverdi. Di seguito i voti ai due tecnici, ai migliori e peggiori in campo, dati da La Gazzetta dello Sport.

TECNICI – Per Claudio Ranieri è un 8 pieno: «Non ci sono parole: un’altra impresa, nella terra più amata. Con identità, coraggio, voglia, determinazione: li ha messi lui». Ballardini invece viene bocciato con un 4.5: «Monta, smonta, rimonta. Bilancio in rosso (9 punti in 11 partite) e seconda retrocessione di fila».

MIGLIORI – Per il Sassuolo sono poche le sufficienze al triplice fischio e tra questa la rosea indica Ferrari con un 6: «La vecchia guardia è l’ultima ad arrendersi. Tiene botta sul

centrosinistra, prova addirittura il tiro». Per il Cagliari, tra i tanti 7, 7.5 e un paio di 8, spunta quello di Prati: «Il primo gol in Serie A non si scorda mai. Figurarsi se è poi quello che sancisce la salvezza. Indimenticabile».

PEGGIORI – tre brutte insufficienze per i neroverdi, tutti con il 4.5: Kumbulla per il rigore su Lapadula, Doig che non riesce a tenere Nandez che lo travolge e infine Tressoldi: «Subito un buco con rischio rigore: graziato. Spostato a destra, passa un brutto quarto d’ora con Luvumbo. Meglio toglierlo». Nessun voto sotto il 6 per i sardi (Sulemana e Shomurodov), ma un incredibile senza voto per Scuffet: «Nessuna parata, nessuna uscita di rilievo. Il che definisce il voto del Sassuolo».