Real Madrid, Ancelotti perde un pezzo in vista della finale? Le sue condizioni

Real Madrid, allerta nella Casa Blanca: Ancelotti rischia di perdere un calciatore chiave in vista della finale di Champions League

Il Real Madrid di Ancelotti sta monitorando in queste ore le condizioni di Aurelien Tchouameni. Uscito al 70′ della semifinale con il Bayern Monaco, il calciatore aveva accusato dei fastidi fisici. Gli esami medici hanno rivelato quant segue:

«Dopo gli accertamenti effettuati oggi al nostro giocatore Aurélien Tchouameni dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una lesione da stress al piede sinistro. Valuteremo l’evoluzione del problema».

Sarà a disposizione contro il Borussia Dortmund in finale di Champions League? Secondo quanto riportato da AS, per quanto dovrebbe riuscire ad essere tra i convocati in vista della partita del primo giungo a Wembely, potrebbe non essere al 100% e quindi partire dalla panchina.