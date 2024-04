Conferenza Juric post Inter Torino: le dichiarazioni dopo il match

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa dopo Inter Torino, ecco le dichiarazioni del tecnico granata ai margini del big match di San Siro

Ai margini di Inter Torino Ivan Juric hè intervenuto in conferenza stampa. Così si è espresso il tecnico dei granata davanti ai cronisti riuniti in quel di San Siro.

ANALISI MATCH – «Abbiamo provato varie cose, stasera abbiamo giocato a quattro e la squadra si è espressa sempre bene come stabilità, non ha mai deluso. Ci sono state tante partite dove abbiamo creato tanto e non siamo riusciti a segnare. Secondo me l’apporto generale dei centrocampisti, degli esterni e dei difensori è stato molto basso».

ESPULSIONE DECISIVA – «Sì, penso che il Torino abbia fatto bene nel primo tempo. La squadra c’era eccome, poi dopo l’espulsione è diventato tutto più difficile»

OBIETTIVO TORINO ORA – «Il primo tempo è stato ottimo, penso anche il secondo nel quale abbiamo lottato con uno in meno. Sono quattro partite dove vogliamo sbagliare il minimo e fare il massimo, cercare di mantenere la parte sinistra della classifica, sarebbe il terzo anno di fila e non è da buttare. Dal Torino ci si aspetta di più e credo sia giusto. Penso rimanga un inizio difficoltoso, poi molto bene per alcuni mesi con alcune partite dominate e non vinte. Rimane una sensazione positiva, abbiamo fatto crescere tanti giovani e rimane una base interessante da potenziare. C’è una base che abbiamo creato con i vari Ricci, Bellanova, Buongiorno, Ilici, vari giocatori che nella mente del presidente hanno un grande futuro per il Torino»