Conte Milan, un dettaglio fa sognare i tifosi: ipotesi, offerte e quel retroscena con Ibra

Conte si è offerto al Milan o meglio ha fatto sapere di essere disponibile a valutare un’eventuale proposta del club

Milan io ci sono. Chissà se il messaggio è arrivato così in maniera netta, ma nelle ultime 48 ore sono diversi gli spifferi che stanno girando attorno alla figura di Antonio Conte e il Milan, con l’ex ct che avrebbe fatto sapere di essere disponibile a valutare una proposta. Un profilo, quello di Conte, che da Casa Milan hanno sempre smentito. O meglio, da versante rossonero non sono mai arrivate conferme su possibili contatti.

Nell’ultima settimana il nome più caldo è diventato quello di Conceiçao che molto probabilmente rescinderà il suo contratto col Porto dopo la finale di coppa nazionale il 26 maggio. Il portoghese è spinto dal suo agente Mendes, il Milan ci pensa, ma non sembra convinto a pieno. Così come non scalda tutte le componenti societarie Fonseca. Restano sullo sfondo Van Bommel e Gallardo, mentre il sogno rimane Thiago Motta, in orbita però juventina.

E così si torna a Conte. Il salentino ha parlato col Napoli – chiede un triennale da 6.5 milioni più bonus – e ha aperto al Milan. Qualcuno ipotizza che una ventina di giorni fa sia andato effettivamente in scena un incontro con Ibrahimovic a Montecarlo, ma non ci sono conferme.