Inter, Bento ‘chiude’ la porta e annuncia il suo futuro

Bento è il nome per il futuro dell’Inter: l’estremo difensore ha ‘chiuso’ la porta facendo un annuncio importante

FUTURO – «Sono contento che il mio nome sia legato all’Inter, però non c’è niente di chiuso, sono soltanto speculazioni. Ora sono concentrato sull’Athletico, a dare il mio meglio perché è qui che ho conquistato tutto giocando. Spero di poter imparare quante più cose possibili per raggiungere obiettivi ancora più grandi».

Non è detto, però, che non possa arrivare in Italia, quel chiudere è doppiamente utilizzabile perché potrebbe essere anche il rinforzo per chiudere il discorso portieri in nerazzurro. Il suo nome è sul tavolo di Ausilio e qui ci sono conferme reali. A frenare la trattativa al momento è il prezzo del portiere.