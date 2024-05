Gasperini: «Concentrazione in FINALE. Ecco perché ho sostituito SCAMACCA. De Rossi rispetto a Mourinho...»

Le parole dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la vittoria straordinaria contro la Roma

In conferenza stampa le parole di Gian Piero Gasperini post Atalanta Roma di Serie A, guardando la finale di Coppa Italia contro la Juve.

SUL FINALE DI GARA – «Il finale è stato un po’ così dove poteva nascere qualcosa. Avevamo molte situazioni e occasioni sottoporta. Chiaro che il risultato è stato aperto»

SCAMACCA, ATTACCO E AMBIZIONI – «Mi sembrava abbastanza affaticato e avevo bisogno di freschezza davanti, poteva fare di più anche se sul piano fisico era molto affaticato. Purtroppo mercoledì sarà una grandissima assenza. Non mi spiego l’episodio che lo ha tolto da questa finale: in Europa quando si arrivano in semifinale si azzerano le ammonizioni. E’ entrato Touré, Lookman, ma purtroppo non abbiamo chiuso la partita. Con la Roma sono sempre state partite molto equilibrate anche se in casa abbiamo avuto una buona tradizione. Volevamo dare una spallata a questo campionato. Abbiamo tre partite dove la ferocia di questo periodo ci ha portato a vincere con determinazione e qualità. Potevamo fare il terzo»

FINALI – «A mercoledì ci penseremo domani perché abbiamo speso tante energie dove siamo andati oltre quello che volevamo fare. Non ci spaventa ciò e sarà così anche contro la Juve: sono tutte partite difficili poi abbiamo giocato con il Marsiglia, tra tre giorni la Juve, poi il Lecce e infine Dublino. Dal 27 febbraio stiamo giocando a ritmi molto alti, così possiamo “regalare” la gara con la Fiorentina (risata ndr) per evitare ogni polemica».

DE ROSSI – «Dovevo parlare personalmente con lui. L’ultimo anno che ha giocato con la Roma mi chiese di venire a vedere qualche allenamento a Zingonia. Lo ammiro molto e soprattutto ha messo il calcio a Roma davanti a tutto. Roma è una piazza stupenda, che però prima per arrivare i risultati doveva agire in un altro modo».