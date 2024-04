Premier League, il Chelsea rimonta sull’Aston Villa

Il Chelsea con una prova di orgoglio recupera lo svantaggio contro l’Aston Villa e trova il pareggio nel finale

Il Chelsea pareggia contro l’Aston Villa e accorcia sul West Ham in Premier League. Una prova di orgoglio della squadra di Pochettino che prima si ritrova sotto di due gol con l’autogol di Cucurella in apertura e poi, nel finale di primo tempo, di Morgan Rogers. Nella ripresa però salgono in cattedra i Blues con le reti di Madueke e Callagher.

Domani intanto due sfide decisive in programma: alle 15.00 di scena il Derby del Nord di Londra Tottenham-Arsenal, in cui la squadra di Arteta può allungare in vetta contro gli arcirivali. Alle 17.30 sarà il turno del Manchester City, in casa del Nottingham Forest.