Una squadra che fa PIANGERE. L’incredibile crisi del Las Palmas in LIGA: 8 gare, 1 solo gol.

Il Las Palmas è già salvo, ma la situazione recente è pessima: altra sconfitta, anche oggi col Mallorca: 1-0 con gol di Gonzalez

Per fortuna la salvezza è blindata da un vantaggio di 13 punti sulla terzultima in classifica. Ma la crisi del Las Palmas in Liga inizia ad avere numeri imbarazzanti. Con quella odierna sono già 8 le sconfitte consecutive. Una serie iniziata in casa con l’Athletic Bilbao (0-2) il 10 marzo. Da allora la squadra ha fatto un solo gol, peraltro nella gara più imbarazzante, persa 4-1 sul campo del Celta Vigo.

Oggi il Maiorca li ha superati di stretta misura, grazie a una rete di Gonzalez poco prima della mezzora. L’allenatore Garcia Pimienta non ha nascosto l’amarezza dichiarando: «I giocatori stanno piangendo negli spogliatoi. Non possiamo finire il campionato in questa maniera»