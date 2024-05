Luis Enrique sbotta in conferenza stampa: «FALLIMENTO Psg in Champions? Passiamo alla prossima domanda. E su MBAPPÉ dico questo…»

Le parole di Luis Enrique su quella che è stata la mancata finale di Champions League del PSG e del futuro di Mbappé

Luis Enrique ha parlato oggi in conferenza stampa. Anche se il campionato l’ha già vinto e la Champions League è sfumata, ci ha tenuto a ricordare gli impegni della squadra.

ADDIO DI MBAPPÉ – «Il calcio è uno sport sufficientemente complesso che le squadre con i migliori giocatori non vincono tutti i titoli, bisogna analizzare con freddezza chi vince. Per quanto riguarda Kylian, queste sono cose che sappiamo da molto tempo, anche tu. Non cambia nulla nel quadro generale. Tutte le mie decisioni sono state prese in base a ciò che è meglio per la squadra. Abbiamo lo stesso obiettivo. Non dobbiamo dimenticare che esiste ancora un titolo, la Coppa di Francia, dobbiamo farci trovare pronti. Sono convinto che indipendentemente dai giocatori che ci saranno, sono convinto che la prossima stagione saremo più forti».

TROPPI CAMPIONI NEL REAL – «Kylian è un grande calciatore, una persona vicina, ottimista, che ha sempre il sorriso. È preparato per qualunque cosa gli accada. Gli do 10/10 come persona e 10/10 come calciatore».

FALLIMENTO IN CHAMPIONS – «È stata menzionata la parola “fallimento”? Cercherò di essere educato. Quante squadre ci sono in Champions League? Non lo sai? Passiamo alla domanda successiva ed eviteremo un problema».