Juve Milan: Allegri divide, Pioli no

Juve Milan, Allegri vs Pioli: giudizi e voti dei quotidiani tra i delusi di questa stagione della Serie A

Allegri e Pioli hanno la faccia un po’ così in questo periodo. Lo 0-0 tra Juventus e Milan, variamente interpretato oggi dai quotidiani, ha prodotto i seguenti. Scegliamo tre esempi.

ALLEGRI – Sufficiente per La Gazzetta dello Sport: «Non riesce ad aggredire un Milan minore nel primo tempo e a batterlo nella ripresa, quando la Juve cresce. Discutibile gestione di Vlahovic». Il Corriere dello Sport lo eleva fino al 6,5: «Manca l’allungo per la Champions, è il terzo pareggio di fila in campionato, ma si tratta di un passo avanti nel gioco e nella condizione. La Juve del secondo tempo è convincente, forse la versione migliore degli ultimi due mesi. Avrebbe meritato il gol». Idea simile e voto uguale per il Corriere della Sera: «Tiene il ring nel primo tempo, pur sotto ritmo; ma comanda il secondo, cercando il colpo del ko. Come si diceva una volta, l’avrebbe meritata ai punti».

PIOLI – Per Gazzetta stesso voto del rivale, 6 e niente più: «Non era facile ottenere tanta abnegazione in un momento così difficile, per risultati, assenze e voci sul futuro. La squadra gli ha risposto». Corriere dello Sport allineato sulla sufficienza: «Resiste e porta a casa un punto sofferto, ma prezioso. Considerando il momento nero e le assenze (Maignan si è aggiunto a Calabria, Theo Hernandez, Tomori, Kalulu, Kjaer, Jovic) meglio di così non poteva andare. Nel finale si affida a due ragazzi come Bartesaghi e Zeroli e sposta Florenzi a destra. Mosse giuste. Ora il secondo posto è più vicino». Nessuna variazione anche per il Corriere della Sera, a formare l’unanimità: «Dire che il Milan così rialza la testa è troppo, perché serviranno tempo e vittorie per mettersi alle spalle l’incubo del derby. Ma è un buon punto, di personalità, utile a conservare il secondo posto, l’ultimo amaro obiettivo stagionale»