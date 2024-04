Ankeye elogia Gilardino: «Allenatore straordinario al Genoa»

L’attaccante del Genoa David Ankeye, ha voluto parlare del suo periodo in rossoblu e nel lavoro di Alberto Gilardino.

«Sono qui solo da un paio di mesi, ma mi trovo molto bene, mi sono ambientato nel gruppo e sono felice. La Serie A? Sì, è il top. In Nigeria si guardano molto le partite della Serie A in tv e ora che lo sto provando in prima persona posso dire che qui c’è un livello molto alto. Avere Gilardino come allenatore è straordinario perché mi aiuta a muovermi nel modo giusto. In campo mi dà moltissimi consiglio: ‘David devi buttarti più di qua’. Per la mia crescita professionale è fondamentale. So che il Genoa ha fatto un grande investimento su di me. A volte ci vuole una fase d’adattamento. Ora mi sento sempre più a mio agio. Nella prossima stagione vedrete il vero David»