Calciomercato Torino, Vanoli del Venezia si avvicina? Una data nel mirino dei granata

Il calciomercato Torino parte dal nuovo allenatore, Vanoli è nella lista granata ma molto dipende da quella partita del Venezia

Si prospettano giorni incandescenti, i prossimi in arrivo, per il calciomercato Torino. E questo non solo per il progressivo aumento delle temperature atmosferiche nel capoluogo sabaudo. I granata sono infatti prossimi a salutare Ivan Juric dopo tre anni vissuti all’ombra della mole e si preparano così a “riempire” il posto vacante lasciato libero dal tecnico di Spalato sulla panchina piemontese.

Che il ds Vagnati (prossimo al rinnovo di contratto) sia alla ricerca dell’allenatore non è una sorpresa. Gli indizi del divorzio con mister Juric erano ormai nell’aria da tempo e lo stesso patron della società di Via Arcivescovado, a scanso di equivoci, ha avuto modo di confessarlo ai cronisti lo scorso 4 di maggio. Insomma, allenatore che va, allenatore che arriva prevederebbe l’usanza, e non a caso nella urbe taurinense si è negli ultimi giorni scatenato un vero toto nomi alla ricerca del prossimo condottiero granata.

Come riportato a tal proposito stamane da Gianluca Di Marzio, i nomi sulla taccuino del dt del Torino non mancherebbero di certo. E, nello shangai di appunti tratteggiati da Vagnati e staff, Paolo Vanoli “vanterebbe” una posizione di particolare apprezzamento. D’altro lato anche lo stesso allenatore del Venezia non avrebbe alcuna remora a strappare un biglietto di sola andata per Torino, se non fosse che il suo futuro (ad ora) si lega a doppio nodo con quello della scuderia arancioneroverde.

I lagunari si trovano difatti in un momento catartico della propria stagione. Domani i ragazzi di Vanoli (attualmente terzi in Serie B) si giocheranno infatti l’accesso per la promozione contro lo Spezia e anche in caso di vittoria questa potrebbe non risultare automatica (il Como gode di due punti in più del Venezia).

Qualora la Serie A dovesse svanire al primo colpo, i veneti sarebbero quindi “richiamati” ai playoff e per forza di cose Vanoli potrebbe vedersi impegnato con il suo attuale club sino al 2 giugno 2024. Non la migliore delle situazioni per un tecnico chiamato a gettarsi in una nuova esperienza intorno alla quale costruire un progetto nuovo di zecca. Senza dimenticare le eventuali rivendicazioni del Venezia specialmente in caso di promozione.