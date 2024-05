Fiorentina in FINALE di Conference League: raggiunto un grande RECORD EUROPEO per la squadra viola

La Fiorentina raggiunge per il secondo anno consecutivo la finale di Conference League. Un nuovo record per la società viola

La Fiorentina vola in Finale di Conference League scrivendo nuovamente la storia, e tra i tanti elogi e ovviamente considerazioni varie, c’è anche un dato molto importante. Ecco il rapporto di Opta.

La #Fiorentina ha raggiunto la finale in una competizione europea per la 6a volta nella propria storia. La squadra viola disputerà una finale europea per la seconda stagione consecutiva, non ci riusciva dalle annate 1960/61 e 1961/62. Costanza.