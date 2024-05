Fiorentina, biglietti finale Conference League: aperta la vendita libera per Atene

Fiorentina, inizia alle 11 la vendita libera dei biglietti per la finale di Conference League ad Atene: intanto la città si prepara

Inizia questa mattina alle 11 la vendita libera dei tagliandi per la finale di Atene di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos. Come riportato da La Nazione, al momento sono già 5 mila i tagliandi acquistati dai tifosi viola. In questa fase di vendita libera, anche tutti i titolari di InViola Premium/Gold Card potranno richiedere il codice inserendo la propria tessera InViola insieme alla data di nascita: ore caldissime per accaparrarsi un biglietto in vista di un facile tutto esaurito per il settore dedicato ai tifosi gigliati.

Intanto la capitale greca si prepara ad ospitare i tifosi italiani: al lavoro per la Fan Zone, che sarà in centro città in piazza Kotzia, di fronte al municipio di Atene. Programma di eventi pronto già da martedì 28 maggio.