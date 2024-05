DATE sulla STAGIONE 2024 2025, ecco come sarà il nuovo palinsesto tra campionati, coppe e Nazionali

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sono novità importanti per quanto concerne date e orari di campionato, coppe, Supercoppa, Nazionali e Mondiale per Club.

La prima giornata di Serie A si disputerà tra il 17-18 agosto, con posticipo il 19. Si giocheranno tre turni prima della pausa delle nazionali a inizio settembre, considerando anche la presenza delle partite negli impegni natalizi.

Gli azzurri tornano in campo per la Nations League il 6 (Francia-Italia) e 9 settembre (Israele-Italia). Poi il 10 e 14 ottobre contro il Belgio e Israele in casa. Quinta giornata il 14 novembre in Belgio e sesta il 17 novembre in casa contro la Francia. Verso fine marzo gli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Quarti: 20-25 marzo. Fase finale: 4-8 giugno.

Supercoppa invece 3-4-5 gennaio con la finale il 7, mentre per la Champions League si terranno queste date: 9 luglio 2024 e si conclude il 31 maggio 2025 con la finale a Monaco di Baviera.

L’Europa League invece partirà a luglio con finale 21 maggio; stessa cosa la Conference con data finale il 28 maggio. Mondiale per Club invece si parte a metà giugno fino alla finale al 13 luglio.