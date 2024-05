Allegri al Napoli? Calaiò: «É l’anticalcio, mi farebbe venire l’orticaria»

Le parole di Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, sulla prospettiva di avere Massimiliano Allegri sulla panchina partenopea

E se Massimiliano Allegri finisse sulla panchina del Napoli? Dopo l’addio alla Juve non sono mancate le voci del possibile approdo sulla panchina dei partenopei, che a fine stagione saluteranno Calzona. A riguardo ne ha parlato, con toni non entusiasti, Emanuele Calaiò, ex attaccante azzurro, a Canale 21. Di seguito le sue parole.

«Mi verrebbe l’orticaria, è uno dei nomi che non vorrei sulla panchina degli azzurri. Il Napoli, nonostante la deludente stagione, è forte, ha qualità. Massimiliano Allegri è invece l’emblema de non-gioco. Non me ne voglia, ma spero che sia un altro l’allenatore che guiderà la compagine azzurra».