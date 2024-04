Pagelle Lazio Verona, i voti ai protagonisti del match

I TOP e i FLOP del match valido per la 34esima giornata di Serie A 2023/24: pagelle Lazio Verona

Le pagelle dei protagonisti del match tra Lazio Verona, valido per la 34esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.

I TOP – Per la Lazio la palma del migliore non può che essere attribuita a Zaccagni. Il grande ex aveva già colpito all’andata e si ripete al ritorno. Lo fa disegnando un triangolo in profondità per il quale è determinante il geometra vero della squadra, Luis Alberto. Nel Verona il migliore è, come spesso succede, Montipò. Fa tutta una serie di interventi decisivi, tra i quali la deviazione con le unghie sul tiro di Felipe Anderson che va a stamparsi sulla traversa.

I FLOP – Tra i padroni di casa denota qualche incertezza Romagnoli. Primo ammonito, si fa rubare palla nell’ultimo assalto gialloblù, rischiando la frittata. Cosa che fa Suslov, responsabile sul gol di gestire male la sfera che finisce alle spalle di Montipò. Un errore che costa tantissimo, anche se l’inerzia della gara era tutta a favore della Lazio già da un bel pò di minuti.