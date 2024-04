Klopp-Salah: la VERITA’ sul clamoroso litigio

Tutti i dettagli su quanto successo tra Jurgen Klopp e Momo Salah durante la sfida tra West Ham e Liverpool

Ricapitoliamo i fatti che da ieri stanno incendiando un Liverpool in realtà spentosi sul campo, che con il 2-2 a Londra col West Ham ha dato l’addio di fatto alle speranze per il titolo. Klopp esclude Salah dall’undici titolare, cosa che è successa in due delle ultime tre gare. Al momento di entrare in campo nel finale, il tecnico si avvicina al giocatore e ne nasce un alterco, con tanto di intervento di Nunez: l’uruguaiano si mette davanti al compagno per evitare che la situazione degeneri, visto che è già abbastanza grave che avvenga in pubblico. A fine gara, i due si ignorano platealmente. Klopp non ha grande voglia di parlarne in conferenza stampa, ma non può sottrarsi e dice: «Ne abbiamo parlato in spogliatoio, la questione è chiusa e non c’è niente da dire. Per me di sicuro, penso anche per lui». Invece Momo è di tutt’altro avviso: «Se parlo io faccio fuoco e fiamme».

Ovviamente, in Inghilterra non si parla d’altro. E l’Express oggi scrive che tra i molti video che si stanno vivisezionando tra quelli girati allo stadio, ce n’è uno che ha mostrato l’incidente sotto una nuova luce: a far precipitare le cose sarebbe stata una gelida stretta di mano. «Klopp ha chiamato Salah dalla panchina per prendere il suo posto sulla linea laterale, pronto a entrare mentre il quarto uomo segnalava il cambio. Il tecnico ha ricevuto una risposta ritardata e minima dall’egiziano quando gli ha offerto una stretta di mano, come fa sempre. Salah ha poi alzato le spalle quando Klopp apparentemente gli ha chiesto perché non gli è stato dato il suo solito, caloroso saluto pre-sostituzione». Da lì la discussione è proseguita come tutti hanno potuto vedere.