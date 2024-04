Pagelle Inter Torino, i VOTI ai protagonisti del match

I migliori e peggiori del match valido per la 34esima giornata di Serie A 2023/24: le pagelle di Inter Torino

Le pagelle dei protagonisti del match tra Inter Torino, valido per la 34esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Ecco le pagelle di big match andato in scena questo pomeriggio alle 12e30 in quel di San Siro.

INTER (3-5-2): Sommer 7; Pavard 6.5, De Vrij 6.5, Bastoni 6.5 (dal 71′ Buchanan); Darmian 6.5, Barella 6.5 (dal 72′ Arnautovic S.V), Calhanoglu 8 (dal 68′ Asllani 6), Mkhitaryan 7 (dal 63′ Frattesi 6.5), Carlos Augusto 6.5; Thuram 6.5 (dal 63′ Sanchez 6), Lautaro 6.5. Allenatore: Inzaghi 7

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic 6.5; Lovato 5,5, Buongiorno 6.5, Rodriguez 5.5 (dal ’72 Masina S.V); Bellanova 6, Ilic 5.5, Ricci 5.5, Tameze 5, Lazaro 5 (dal 63′ Vojvoda 5.5); Vlasic 5, Zapata 5.5 (dal 63′ Sanabria 5.5). Allenatore: Juric 5.5.